Cova si espande all'estero e apre a Parigi

La celebre pasticceria milanese Cova apre la sua prima caffetteria a Parigi. L’inaugurazione è prevista per il 15 luglio in una location di sicuro charme che consta di ben 250mq distribuiti su due piani nei pressi della Senna. Il locale resterà aperto tutta la giornata, dalla colazione del mattino all’ora dell'aperitivo.

“La sfida più grande sarà far innamorare il cliente francese della nostra pasticceria tipicamente italiana, inserendoci in un Paese in cui la cultura pasticcera è così ricca di storia e di radici profonde. Siamo profondamente legati alla tradizione ma con uno sguardo costante verso il futuro e a tutto ciò che può aiutare il nostro marchio a rimanere rilevante e desiderabile”, spiega in una nota Paola Faccioli, CEO del brand acquisito da Lvmh nel 2013.

L’apertura nella capitale francese “fa parte di un percorso di espansione”. Nel 1993 Cova ha aperto a Hong Kong, Shanghai, in Giappone e a Montecarlo. Dopo Parigi aprirà Caffè Cova nel Principato di Monaco.