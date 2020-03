COVID-19, Fondazione Rava lancia raccolta fondi. L'appello urgente di Fiorello

La Fondazione Francesca Rava - N.P.H.Italia Onlus, impegnata in prima linea per l'emergenza coronavirus, sta raccogliendo fondi per il potenziamento del reparto di Terapia Intensiva dell'ospedale Policlinico di Milano.

Per questo la Fondazione chiede a tutti gli individui e alle Aziende urgente aiuto per dotare il nosocomio di dispositivi indispensabili per la Terapia Intensiva, tra cui: ventilatori, videolaringometri per intubare, letti di terapia intensiva, ecografi, sistemi di monitoraggio dei parametri vitali, apparecchi digitali per radiografia al posto letto, generatori per ventilazione Cpap.

Leggi su Affari l'intervista a Emma Bajardi, coordinatrice degli interventi di emergenza sanitaria della Fondazione Francesca Rava.

COVID-19: Fiorello lancia un appello a sostegno della raccolta fondi della Fondazione Francesca Rava NPH Italia per la terapia intensiva dell'ospedale Policlinico di Milano

AIUTACI, PER DONARE

Con carta di credito su www.fondazionefrancescarava.org

o chiamando lo 02/ 54.12.29.17

IBAN IT39G0306234210000000760000

Causale: emergenza coronavirus

www.fondazionefrancescarava.org