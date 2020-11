Covid 19, i veterinari a Conte: "Siamo in 30mila pronti a essere arruolabili"

Con una lettera aperta inviata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al ministro della Salute Roberto Speranza ed ai governatori e assessori regionali, i professori Marco Vitale e Fausto Capelli invitano le istituzioni a tenere conto della possibilità di coinvolgere i veterinari nella lotta al virus.

Recita la missiva: "Considerata la necessità di potenziare al massimo gli strumenti di difesa per sostenere il lavoro ammirevole dei medici, degli infermieri e degli Istituti ospedalieri impegnati in una lotta che non dà tregua, nonché degli Istituti di igiene e profilassi si invitano le autorità destinatarie della presente lettera a non ripetere lo stesso errore commesso durante la prima ondata pandemica. Le Autorità in indirizzo hanno infatti omesso di coinvolgere, in difesa della collettività, circa 30.000 (trentamila!) professionisti qualificati che anch'essi da anni operano in Italia in difesa della salute pubblica, vale a dire diecimila medici veterinari pubblici e ventimila medici veterinari professionisti dislocati in ogni parte d'Italia. Si invitano pertanto le Autorità in indirizzo a rendere subito edotti i medici veterinari predetti delle iniziative che si intendono avviare coinvolgendoli, con le modalità più appropriate che le Autorità identificheranno, nelle attività in difesa della salute della popolazione italiana".

I sottoscrittori della lettera aperta sono prevalentemente coloro che hanno fornito il proprio contributo per la redazione del libro Al di là del tunnel – Se non ora quando (editore Marco Serra Tarantola, 2020) pubblicato a cura del Prof. Marco Vitale.

Tra i firmatari: Luciano Gattinoni, Primario emerito di medicina della rianimazione dell’Università degli Studi di Milano, attualmente Visiting Professor all’Università di Gottingen; Giuseppe Guzzetti, già senatore, già Presidente della Regione Lombardia, della Fondazione Cariplo e dell’ACRI; Giancarlo Pagliarini, già parlamentare della Lega e Ministro del Bilancio e della programmazione economica; Stefano Zamagni, economista, Professore Dipartimento di Scienze Economiche Università di Bologna.