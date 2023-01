Tamponi obbigatori per chi viene dalla Cina. Come comportarsi a Malpensa

Covid-19, tamponi obbigatori e rimborsati. Come comportarsi a Malpensa

Chiunque arrivi alla Cina all’aeroporto di Malpensa ha l’obbligo di effettuare il test antigenico Covid 19. Una decisione presa dopo il boom di positivi nel paese orientale.

Tamponi a Malpensa, il rimborso dell’Enac

Per chi ha effettuato un test per verificare la positività al Covid all’aeroporto di Milano Malpensa, l’Enac, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, ha disposto l'immediata restituzione" delle somme riscosse in eccedenza.

Questi i tre voli coinvolti, tutti atterrati allo scalo della Brughiera: per il 26 dicembre sono il volo NO 977 NKG-MXP ata 6.19 - 98 passeggeri (1 bimbo); volo CA 837 WNZ-MXP ata 19.07 - 156 passeggeri; per il 29 dicembre 2022 è il volo NO 949 TSN-MXP ata 15.15 - 67 persone. I tamponi sono stai eseguiti al costo, sostenuto dai passeggeri, di 90 euro anziché di 20 euro, come fissato da ordinanza della regione Lombardia e dall'ordinanza 4/2021 della Direzione aeroportuale di Malpensa.

L'Enac ha quindi dato disposizione alla società incaricata dell'esecuzione dei controlli sanitari di effettuare l'immediata restituzione delle somme riscosse in eccedenza (70 euro a persona) rispetto al costo massimo stabilito per policy di carattere generale sin dall'inizio della pandemia Covid 19 per favorire i controlli in sede aeroportuale per una migliore tracciabilità di eventuali passeggeri contagiati.

Tamponi a Malpensa, l’obbligo per i chi arriva dalla Cine e transita in Italia

Dopo la scoperta di numerosi casi positivi provenienti dalla Cina – circa il 50% in un volo – dove il Covid ha ripreso con forza a infettare la popolazione, il ministro alla Salute, Orazio Schillaci, ha indicato l’obbigo di tamponi antigenici Covid-19, e relativo sequenziamento del virus, per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina e in transito in Italia". "La misura si rende indispensabile per garantire la sorveglianza e l'individuazione di eventuali varianti del virus al fine di tutelare la popolazione italiana. Riferirò più dettagliatamente nel corso del Consiglio dei ministri convocato oggi", ha aggiunto Schillac