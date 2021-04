Covid, 26enne ricoverata con trombosi: era stata vaccinata con AstraZeneca

Covid, 26enne ricoverata con trombosi: due settimane fa vaccinata con AstraZeneca

Ricoverata al Policlinico di Milano con una trombosi cerebrale: due settimane fa era stata vaccinata con il siero di Astrazeneca. C'è preoccupazione per le condizioni di una 26enne operatrice sanitaria del Milanese. La donna è cosciente, in condizioni stabili e sta rispondendo bene alle terapie, sebbene la prognosi resti riservata. E i medici ancora non si sbilanciano su una eventuale correlazione tra vaccinazione e trombosi, sopraggiunta solo due giorni fa, a due settimane dalla somministrazione. Ma l'episodio getta ulteriori ombre sulla campagna vaccinale con Astrazeneca