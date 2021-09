Covid, 280 giovani a ballare senza mascherina: Tocqueville chiuso 5 giorni

Tocqueville chiuso per cinque giorni per il mancato rispetto delle norme anti-covid. Durante un controllo all'interno del locale, infatti gli agenti di Polizia locale di Milano hanno trovato all'interno circa 280 giovani che ballavano e che non utilizzavano mascherine né rispettavano il distanziamento. Il blitz alle 2.40 di domenica. Nei giorni scorsi erano state chiuse per motivi analoghi le discoteche Hollywood e The Club.

Un blitz analogo è stato messo a segno dai ghisa intorno alla 1:00 al circolo privato Banana Club di via Pestagalli (zona Rogoredo); all'interno del locale erano presenti circa 80 persone, di cui 25 stavano ballando senza distanziamento né mascherine. Anche in questo caso è scattata la chiusura per cinque giorni. Nei giorni scorsi sempre i ghisa di Piazza Beccaria avevano chiuso per lo stesso motivo le discoteche Hollywood e The Club.