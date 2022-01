Covid, 300 dipendenti Atm Milano in quarantena

Il settore dei trasporti è uno dei più colpiti dal covid. Sono circa 300 i dipendenti dell'Atm a Milano in quarantena dopo essere risultati positivi al COVID-19 e per aver avuto contatti con contagiati. Secondo l'azienda di trasporti è probabile che vi sia un aumento dei casi nei prossimi giorni. Per ora, sottolineano dalla sede della società, l'andamento del servizio è regolare considerato che l'orario è festivo e il personale si è reso disponibile per turni rafforzati.