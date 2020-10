Covid, 5 positivi al Tribunale di Milano

E' emerso qualche caso di positivita' dallo screening in corso al Tribunale di Milano per mezzo dei tamponi rapidi. La procedura e' in atto da un paio di giorni e sono gia' circa 400 i dipendenti del Palazzo che si sono sottoposti al test. Secondo quanto appreso, sono 5 per il momento, su oltre 100 rilevati, i casi di positivita', ma non si tratterebbe di magistrati. Lo screening andra' avanti fino a raggiungere tutti i circa 5mila lavoratori della Cittadella giudiziaria, come concordato dalle autorita' con l'assessorato al Welfare della Regione Lombardia. La situazione per il momento piu' preoccupante e' quella della Procura dove 6 pm sono gia' stati contagiati e dove da giorni si procede alla sanificazione delle stanze.