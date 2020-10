Covid, 50 detenuti contagiati a San Vittore

"Sono 50 nel carcere di Milano San Vittore i detentuti contagiati da Covid-19 mentre a Bollate sono 16 ed 1 ad Opera. I poliziotti che risultano positivi al virus sono 21 nei tre istituti della citta'". I dati sono del sindacato di polizia Spp, che li comunica in una nota. Secondo il segretario nazionale Aldo Di Giacomo si tratta di numeri "sottostimati che dovrebbero indurre l'amministrazione penitenziaria a mettere in atto disposizioni che impediscano l'aggravarsi dei contagi". Tra i provvedimenti suggeriti, la sospensione dei "colloqui con i familiari e l'accesso di tutte quelle persone non indispensabili per un periodo limitato ma utile a consentire l'evitarsi del diffondersi del virus all'interno delle carceri; garandendo comunque loro la possibilita' di avere contatto con i familiari attraverso internet". Il sindacato denuncia inoltre che "scarseggiano nella maggior parte degli istituti penitenziari presidi come mascherine, gel igienizzanti, guanti e tute". "La maggiore preoccupazione deriva da cio' che potrebbe succedere dal propagarsi del virus in carceri come quello di Milano San Vittore dal punto di vista dell'ordine pubblico ossia di eventuali possibili rivolte. Le organizzazioni criminali all'interno delle carceri italiane sono ancora molto forti e pronte a fomentarle", conclude Di Giacomo.