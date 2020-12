Covid: a Milano parte il “tampone sospeso”

Milano: presentata oggi la “Brigata Sanitaria Soccorso Rosso” che effettuerà tamponi antigenici gratuiti

È stata presentata oggi con una conferenza stampa, a Milano, in piazzale Baiamonti la “Brigata Sanitaria Soccorso Rosso” un’iniziativa promossa da ADL Cobas Lombardia, Medicina Solidale e Arci per consentire il tampone gratuito anche a quelle persone che, per problemi economici, non possono permettersi di utilizzare i servizi di screening, oltre a dare un aiuto importante alla sanità milanese.

All’iniziativa hanno aderito volontariamente circa 10 medici e 40 infermieri che si sono anche resi disponibili a fornire informazioni sulla prevenzione della pandemia e sulle modalità di svolgimento del tampone.

L’idea del “tampone sospeso” come si legge nel comunicato stampa è un modo per “arginare la diffusione dei contagi da Covid-19” che “significa realizzare una campagna di tracciamento diffusa e sistematica coinvolgendo l'intera collettività, compresi le lavoratrici e i lavoratori senza documenti, i disoccupati e i poveri che popolano la nostra metropoli.”

La procedura è molto semplice: dopo essersi registrati al banco d’accoglienza dove i volontari effettueranno il triage, ci si sposta nel tendone adiacente, allestito nella giornata di ieri, dove infermieri e personale sanitario affiancati dal medico di turno effettueranno il tampone antigenico. Infine, dopo aver atteso il risultato, si potrà ritirare il referto.

Nella giornata inaugurale sono state testate circa trenta persone, tutte le operazioni hanno seguito le norme di sicurezza anti Covid, con sanificazione degli spazi, attrezzatura di contenimento e particolare attenzione alla distanza di sicurezza, proprio per evitare assembramenti, si è data l’opportunità di prenotare il tampone via mail.

Il servizio sarà garantito il sabato dalle ore 11:00 alle ore 15:00 e la domenica dalle ore 16:00 alle ore 20:00.

Il nome “Brigata Sanitaria Soccorso Rosso” è un omaggio a Franca Rame, proprio all’attrice milanese era stata dedicata, durante la prima ondata, una delle brigate nate a Milano nel contesto delle brigate volontarie per l’emergenza, che proprio dal magazzino di piazzale Baiamonti, sosteneva le famiglie delle zone più povere della capitale lombarda con aiuti alimentari e igienici.

A sostegno dell’iniziativa è stato aperto un crowdfunding disponibile sulle pagine social delle realtà oltre alla possibilità di poter effettuare donazioni al Conto Corrente Bancario della Brigata (IT05T0311101603000000004709) oppure direttamente sul posto prima del tampone.

I ricavati saranno utilizzati per ammortizzare il costo del progetto, in particolare per l’acquisto dei tamponi antigenici, del sanificatore all’ozono, del pulsossimetro professionale, del termometro digitale e di tutta l’attrezzatura di protezione per gli operatori sanitari come mascherine FFp2, guanti, tute, visiere e postazioni in plexiglass.

L’idea partenopea della “sospensione” di un servizio o di un bene per chi ne ha più bisogno è diventata sempre più presente nelle svariate manifestazioni di solidarietà. Anche in questo caso l’abitudine filantropica e solidale della tradizione napoletana descritta iconicamente da De Crescenzo: “Quando qualcuno è felice a Napoli, paga due caffè: uno per sè stesso, ed uno per qualcun altro. È come offrire un caffè al resto del mondo” è stata contestualizzata al periodo storico, nella lotta al Covid.

Proprio dalla città di Napoli, rione Sanità, nelle scorse settimane era partita l’iniziativa del "tampone sospeso" che da oggi sarà attivo anche a Milano, nel tendone allestito dalla “Brigata Sanitaria Soccorso Rosso” in piazzale Baiamonti, per raggiungere la popolazione più fragile colpita dalla pandemia e dall'intensificarsi delle diseguaglianze.