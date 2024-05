Covid, anziani morti al Don Gnocchi: la gip archivia l'inchiesta

In quel periodo "le conoscenze scientifiche" sul Covid erano "estremamente limitate", anche "in relazione alle terapie appropriate", il "personale medico e non" non era "ancora specializzato" in quella condizione di "emergenza" e c'era "scarsità" di "risorse umane e materiali" per il numero di casi "da trattare". Così, come riferisce Ansa, la gip di Milano Ileana Ramundo nella giornata di mercoledì ha disposto l'archiviazione per la vicenda degli anziani morti all'istituto Palazzolo-Don Gnocchi, una delle Rsa milanesi colpite dalla prima ondata di contagi nella primavera del 2020. Erano stati i pm Letizia Mocciaro e Michela Bordieri a chiedere di non procedere nei confronti di dg, direttore sanitario, direttore dei servizi medici socio-sanitari e presidente della cooperativa di cui fanno parte i lavoratori della struttura, indagate per omicidio colposo, epidemia colposa e altri reati per un totale di 42 capi di imputazione.

Ad opporsi erano stati i familiari delle vittime. La giudice riconosce che si era trattata di una "drammatica condizione", "contraddistinta per la mancanza di Dpi", tra cui le mascherine, e del "personale". Ma c'era anche la "impossibilità di effettuare" analisi come "gli esami autoptici" che ha precluso la possibilità di indagare il nesso tra le condotte contestate e le morti .

Ancora aperta l'inchiesta sul Pio Albergo Trivulzio

Come noto, la Procura di Milano aveva chiesto di archiviare anche il fascicolo del Pio Albergo Trivulzio, dove erano morti centinaia di anziani. Ma qui le indagini sono state riaperte ed è ancora in corso una maxi perizia sulle morti e sulle cause.