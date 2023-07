Covid, archiviati Fontana e Gallera. Il Tribunale bacchetta Crisanti

Le posizioni del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e dell'ex assessore alla Sanità, Guido Gallera, sono state archiviate dal Tribunale dei Ministri di Brescia nell'ambito dell'inchiesta sulla gestione della prima ondata del Covid nella provincia di Bergamo.

L'ordinanza: "La consulenza di Crisanti si riduce a nulla più che a una congettura priva di basi scientifiche"

All'interno dell'ordinanza, che Affaritaliani.it Milano ha potuto visionare, si smentisce Crisanti. "Con riguardo alle ulteriori condotte ascritte sia al presidente Fontana che agli altri indagati (mancata proposta al Governo dell'istituzione della zona rossa, estensione della sorveglianza ai voli indiretti dalla Cina, mancata verifica della dotazione dei DPI, censimento dei reparti di malattie infettive solo a partire dal 24 febbraio 2020, mancata verifica della formazione del personale sanitario) l'ipotesi accusatoria quanto al nesso di causa tra le suindicate condotte e la morte delle persone indicate al capo E non è supportata neppure dalla consulenza di Crisanti si riducie a nulla più che a una congettura priva di basi scientifiche".

"La contestazione dell'omicidio colposo in relazione alla morte delle persone indicate in imputazione si basa quindi su una mera ipotesi teorica"

In poche parole, si legge nel documento, "il prof Crisanti ha compiuto uno studio teorico ma non è stato in grado di rispondere circa il nesso di causa tra la mancata attivazione della zona rossa e la morte di persone determinate". E ancora: "La contestazione dell'omicidio colposo in relazione alla morte delle persone indicate in imputazione si basa quindi su una mera ipotesi teorica sfornita del ben che minimo riscontro".

Per il reato di omissione d'atti d'ufficio, non essendo stato contestato ai ministri, il Tribunale non ha potuto esprimersi nel merito

Cajazzo, Gallera e Brusaferro sono stati archiviati e l'ordinanza è molto chiara su questo. Tuttavia per il reato di omissione d'atti d'ufficio, non essendo stato contestato ai ministri, il Tribunale non ha potuto esprimersi nel merito anche se di fatto ha usato parole molto chiare. La vicenda sarà dunque rinviata a Brescia se là rimarrà la competenza sulla vicenda che ormai si è conclusa.