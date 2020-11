Covid, Ats Milano: le misure funzionano; si va verso indice Rt a 1

"Noi osserviamo che le misure intraprese con l'ordinanza delle settimane scorse cominciano ad avere il loro effetto. L'indice RT e' sempre superiore a uno, quindi i nuovi casi continuano ad aumentare ogni giorno, ma si sta avvicinando al valore 1, che significa il valore di picco, in cui sostanzialmente il numero di contagi rimane stabile". Lo ha affermato il direttore generale dell'Ats citta' metropolitana di Milano, Walter Bergamaschi, intervenendo all'apertura dei drive through di via Novara. Ieri nel capoluogo lombardo l'indice a Rt era pari all'1,25. "Per riuscire a ridurre il numero di nuovi casi ogni giorno, l'indice deve scendere sotto la soglia dell'1; pero' siamo stati con un indice superiore a 2 per due settimane dopo l'avvio delle scuole, oggi siamo abbastanza vicini e ci stiamo riavvicinando al valore 1", ha concluso Bergamaschi.

"In questo momento la nostra priorita' e' arrivare piu' rapidamente possibile alla diagnosi e quindi la priorita' e' garantire il tampone a chi non sta bene: il tampone di uscita dalla quarantena e' previsto opzionalmente", ha aggiunto Bergamaschi che, in merito all'adesione dei medici di famiglia a fare tamponi nei propri studi ha confermato che a Milano ce ne sono "250", ovvero "circa il 10%". "In 65 - ha concluso - hanno chiesto sedi esterni per fare test rapidi. Glieli stiamo fornendo, quindi ad oggi non e' avviata ancora la possibilita' dei test in studio, che comincera' nei prossimi giorni".