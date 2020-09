Covid, Berlusconi ricoverato al San Raffaele

Silvio Berlusconi è stato ricoverato a Milano al San Raffaele per accertamenti dopo essere risultato positivo al covid. Dopo la comparsa di alcuni sintomi, è stato condotto in ospedale a scopo precauzionale. Una nota del suo staff afferma che il quadro clinico non desta preoccupazioni.

Spiega la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli ad Agorà su Rai Tre: "Berlusconi ha passato la notte in ospedale, è stato ricoverato ieri sera". "La mattinata è iniziata un po' male. Berlusconi sta bene, ha passato la notte bene. C'è stato bisogno di un piccolo ricovero precauzionale per monitorare l'andamento del Covid-19".