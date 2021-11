Covid, Bertolaso: "La Lombardia tiene, ma non escludo passaggio in gialla"

Lombardia verso la zona gialla?

"La Lombardia è una delle poche realtà che ancora tiene nell'ambito di quelli che sono i colori che contraddistinguono la valutazione dell'epidemia. La regione è ancora bianca, nel senso che non vi sono di fatto limitazioni particolari, perché siamo ancora su numeri abbastanza buoni ma che vediamo giorno per giorno, piano piano, si stanno incrinando e ci stanno portando verso una situazione che potrebbe cambiare quindi da bianca a gialla", ha detto Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia, durante una diretta Facebook sulla pagina di Lombardia Notizie Online.

"E' inevitabile purtroppo - ha sottolineato Bertolaso - con l'avvicinarsi della stagione fredda, come è successo l'anno scorso, ricordiamo che eravamo messi molto peggio. Quest'anno dobbiamo fronteggiare comunque una ripartenza della diffusione del virus, che viene ancora frenata e controllata, per fortuna, da questa grandissima campagna vaccinale che siamo riusciti a promuovere in Lombardia e che è quella che ci sta tutelando e difendendo".

Bertolaso: unica arma contro il Covid è il vaccino

"L'unica difesa che abbiamo contro il Covid è la vaccinazione. Adesso abbiamo iniziato con la terza dose, siamo arrivati a una copertura tra il 30 e il 35% di quelli che ne hanno diritto oggi. Grazie al cielo vediamo che le prenotazioni aumentano giorno per giorno, siamo già su numeri molto importanti e siamo convinti che questo trend continuerà ad aumentare nei prossimi giorni". Così Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia, durante una diretta Facebook sulla pagina di Lombardia Notizie Online. "La macchina organizzativa funziona benissimo - ha sottolineato Bertolaso - i vaccini ci sono, non vi solo alibi per nessuno per non andare e vaccinarsi con la terza dose". Quindi ha ricordato: "dal primo dicembre si inizierà anche con i 40-60 anni, gli over 60 e i fragili già possono farlo, così come i vaccinati con J&J".

Vaccino: task force Lombardia parte per Sierra Leone

La proposta lanciata qualche settimana fa dal coordinatore della campagna vaccinale lombarda, Guido Bertolaso, in accordo con il presidente della Regione, Attilio Fontana, e' oggi realta'. E' infatti partita questa mattina da Linate, guidata dal dottor Agostino Miozzo, la task forze di Areu Lombardia che avra' il compito di vaccinare contro il Covid almeno 500.000 persone in Sierra Leone. Un'iniziativa che ha avuto anche il 'via libera' del governo italiano e del commissario straordinario per l'emergenza Covid, Francesco Polo Figliuolo.

Miozzo, dall'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi durante lo scalo del volo che in serata lo portera' a Freetown, ha spiegato che "in accordo con le autorita' locali, verificheremo tutti gli aspetti relativi alla logistica, individuando poi la popolazione target, visto che fino ad oggi in questo Paese sono state vaccinate pochissime persone". Fanno parte della task force che affianchera' Agostino Miozzo in questa prima missione che durera' circa 10 giorni Thea Scognamiglio, medico vaccinatore di Areu; Davide Zenoni, direttore UOC farmacia ASST Nord Milano; Roberto Tansini, logista di Areu e Roberto Moretti, direttore UOC gestione assistenza primaria pediatrica di Famiglia dell'Ats di Bergamo.