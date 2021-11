Covid, Bertolaso: "Variante Omicron è una ulteriore mazzata"

"L'Omicron purtroppo e' un'ulteriore mazzata sul collo di un lavoro impressionante che e' stato fatto in questo ultimo anno con le vaccinazioni". Lo ha detto Guido Bertolaso, consulente della campagna vaccinale della regione Lombardia, a Rtl 102.5. "Non sappiamo ancora molto, non siamo in grado ancora di fare delle previsioni precise su quella che sara' la sua evoluzione, sicuramente purtroppo si comportera' come minimo come la Delta, per cui - ha spiegato - creera' molti problemi e presto sara' la piu' importante variante che contaminera' e andra' a infettare mezza Europa". "

Per fortuna credo che il dato positivo estremamente interessante riguardo questo paziente che e' stato isolato a Milano ma che in questo momento - ha aggiunto Bertolaso - credo sia in isolamento a Caserta, e' che lui stesso ha ammesso di aver fatto la doppia vaccinazione, di essere in condizioni di salute tutto sommato buone. Di nuovo ha dimostrato che i vaccini sono fondamentali per evitare di finire in ospedale o peggio in rianimazione o terapia intensiva, quindi e' dimostrato anche da questo caso nonostante un solo caso non faccia testo. Anche la Omicron di fronte alla doppia vaccinazione non crea quindi quelle conseguenze ben piu' negative che abbiamo visto nel passato".

"Diecimila prime dosi al giorno grazie al Super Green pass"

"Fino a meta' novembre facevamo circa duemila prime dosi al giorno, ora ne facciamo oltre diecimila. E' un segno estremamente positivo che contribuisce a cercare di creare questa nuova diga contro l'ondata che ci sta arrivando addosso". Cosi' Guido Bertolaso, consulente della campagna vaccinale della regione Lombardia, ha parlato dell'aumento delle prime dosi con l'introduzione del Super Green Pass. "Sicuramente l'aumento delle prime dosi dipende dal Super Green Pass - ha spiegato - che e' stata un'operazione a mio giudizio giusta adottata dal governo, che ha stretto quelle che erano le procedure precedenti che io non ho mai condiviso: ad esempio il tampone antigenico serve a molto poco. Lo sanno tutti nel campo medico che ha un'efficacia al massimo del 70%, quindi 1 su 3 e' un falso o negativo o positivo. Poi anche questo timore che adesso con l'inverno e l'arrivare di tutte le situazioni di peggioramento, puo' indurre tutti a fare la prima dose che avrebbero dovuto fare qualche mese fa".

Trasporto pubblico, oggi vertice a Milano sui controlli

"C'è un incontro con il prefetto oggi pomeriggio, i controlli non possono essere altro che a campione, e chiederemo di attivare tutte le forze possibili per aiutarci in questa attività". Lo afferma il sindaco di Milano Giuseppe Sala che, a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico alla Humanitas University, fa il punto sulla strategia da adottare sui controlli, a partire dal prossimo 6 dicembre, per quanto riguarda green pass dei passeggeri del servizio di trasporto pubblico cittadino