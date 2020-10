Covid-Bussolati (Pd) a Maullu: “Non è tempo di fare il gioco delle tre carte”

“A Milano il trasporto pubblico locale è stato potenziato del 110 %, i controlli sulla movida da parte della polizia locale non sono mancati, le scuole elementari e medie hanno aperto in sicurezza, grazie agli interventi messi in atto per tempo dal Comune. A mancare è il potenziamento della medicina territoriale, il tracciamento di facile accesso e esito immediato, le Usca. A mancare è il potenziamento del servizio di Trenord che ogni giorno è utilizzato da milioni di pendolari che lavorano a Milano e lo scaglionamento degli ingressi a scuola. Tutte responsabilità di palazzo Lombardia. Di Maullu apprezziamo il coraggio di parlare di assenze del Comune, quando l'unica vera assente da mesi è la Regione Lombardia, che ancora una volta si fa trovare totalmente impreparata nella gestione della situazione sanitaria A Maullu dico che questo non è il tempo di fare gioco delle carte”. Questa la dichiarazione del consigliere regionale del Pd, Pietro Bussolati, a seguito delle affermazioni del coordinatore di Fratelli d’Italia a Milano, Stefano Maullu, che ha sostenuto che la proposta di coprifuoco avanzata dalla Regione è “un comprensibile tentativo di rimediare alla totale assenza di gestione e prevenzione del sindaco di Milano”.