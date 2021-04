Covid: controlli del Nas, tracce di virus su mezzi a Varese

I carabinieri del Nas, impegnati negli ultimi giorni in una serie di controlli anti Covid, hanno eseguito 756 tamponi di superficie su mezzi di trasporto e stazioni (obliteratrici, maniglie e barre di sostegno per i passeggeri, pulsanti di richiesta di fermata e sedute), svolti in collaborazione con i servizi locali di Asl, Agenzie di protezione ambientale ed enti universitari. Tra i tamponi di superficie raccolti, sono stati rilevati 32 casi di positivita' per la presenza di materiale genetico riconducibile al virus, individuati in autobus, vagoni metro e ferroviari operanti su linee di trasporto pubblico di Roma, Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone, Varese e Grosseto.

Nel quadro dei controlli del Nas di Milano nelle province di Milano, Como, Varese e Monza-Brianza (linee urbane ed extraurbane di bus e metro, ferrovie locali e traghetti di navigazione laghi), sono stati eseguiti 72 tamponi sia nelle vetture che nei locali di attesa e biglietterie, principalmente nei punti ritenuti piu' critici per la potenziale diffusione virale come sedute, maniglie e pulsantiere. Gli esami di laboratorio svolti dall'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia hanno rilevato la positivita' al Covid relativa ad un tampone prelevato su un bus di linea afferente un'impresa privata operante nella provincia di Varese. Prontamente sono state avviate le procedure di ulteriore sanificazione su tutti i veicoli della flotta e approfondimenti sulle modalita' di svolgimento delle operazioni di pulizia e prevenzione.