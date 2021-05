Covid, due nuove linee vaccinali nell’hub di Malpensa

Nei giorni scorsi Lifebrain ha firmato un protocollo di intesa con ASST Valle Olona per affiancare la Regione nell’importante e massiccia campagna di vaccinazioni per le infezioni da Sars-Cov2 in corso sul territorio lombardo.

A seguito dell’accordo, il Gruppo leader in Italia nella medicina di laboratorio ha avviato due linee vaccinali totalmente autogestite presso il CV Massivo HUB Malpensa Fiere.

Le due postazioni - per le quali Lifebrain ha messo a disposizione 15 addetti specializzati tra medici e personale sanitario con una turnazione di 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20, hanno una capacità massima di vaccinazione di oltre 290 persone al giorno effettuate secondo le procedure di prenotazione regionali.

In un secondo momento, e in accordo con l’ATS e ASST, ulteriori linee vaccinali predisposte presso l’Hub potranno essere utilizzate per vaccinare il personale delle grandi aziende e delle realtà imprenditoriali del territorio, al fine di garantire un rientro in piena sicurezza sul posto di lavoro.

Il contratto di collaborazione tra Lifebrain e l’ASST Valle Olona, che ha validità fino al 30 giugno 2021 con la possibilità di estensione fino al mese di ottobre, rappresenta un caso virtuoso di collaborazione pubblico-privato, e si inserisce nell’impegno profuso da Lifebrain su scala nazionale per contrastare la diffusione della pandemia legata al virus Sars-Cov2, che ha visto Lifebrain eseguire oltre 1 milione e 620 mila test, tra sierologici e tamponi.

“Siamo orgogliosi di poter fornire il nostro supporto alla campagna vaccinale della Regione Lombardia, mettendo la nostra competenza ed efficacia al servizio dei cittadini – commenta il dott. Carlo Fabucci, Direttore Sanitario Lifebrain Medical Lombardia – “In un momento così cruciale e critico nella lotta alla pandemia – continua Fabucci - Lifebrain ha risposto con orgoglio e prontezza alla richiesta del Sistema Sanitario Nazionale che, nel caso specifico dell’Hub di Malpensa, vedrà l’impiego da parte nostra di personale altamente qualificato e formato nel nostro Centro Diagnostico San Nicola di Tradate”.