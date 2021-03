Covid, ecco i dati che spaventano la Lombardia: ospedale Fiera preso d'assalto

Numeri in crescita in Lombardia. Da ieri si fa sempre più insistente la voce che la regione potrebbe finire in fascia rossa. A domanda diretta, il governatore Attilio Fontana ha preferito temporeggiare: "Aspettiamo i dati del Cts", aggiungendo che in caso la Lombardia è pronta a intervenire se e dove necessario. Lo stesso Guido Bertolaso, consulente per Regione Lombardia sul fronte del piano vaccini, aveva parlato in conferenza stampa ieri di numeri preoccupanti in Lombardia come anche in tutta Italia. Nell'ospedale in Fiera sono 338 i pazienti gestiti, con 59 nuovi ricoveri nelle ultime 24 ore. Un campanello d'allarme che non può essere ignorato. SCARICA QUI IL REPORT INTEGRALE CON TUTTI I DATI

Andando a vedere il dettaglio della settimana, questa la situazione al 3 marzo: i casi positivi degli ultimi 7 giorni sono 27007 con un totale positivi da inizio epidemia di 613568 cosi suddivisi: 68271 (+1482 rispetto al 2/3) a domicilio (di cui 3986 (+3) con almeno un passaggio in osp); 511728 guariti (+2881 rispetto al giorno precedente); 28518 deceduti; 4545 ricoverati non in terapia intensiva (+137); 506 ricoverati in terapia intensiva (+30).

QUI IL REPORT CON TUTTI I DATI CHE PREOCCUPANO LA LOMBARDIA