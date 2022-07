Covid: falso fatturato per avere aiuti, denunciato imprenditore

I finanzieri di Monza hanno denunciato un imprenditore che ha preso contributi a fondo perduto per 147 mila euro previsti dal Decreto Rilancio. Peccato che l'uomo non ne avesse diritto in quanto si trattava di soldi destinati ad aiutare le aziende con calo di fatturato durante l'emergenza covid. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Monza, su delega della Procura, hanno controllato una societa' di Giussano nel settore dell'installazione di impianti elettrici risultata indebita beneficiaria di un contributo di 147.000 euro, ricevuto dopo aver falsato le dichiarazioni relative al fatturato.

Falso fatturato per avere aiuti, confiscati 210 mila euro

I soldi poi sarebbero stati passatri dal conto corrente aziendale con bonifici e prelievi di denaro contante all'imprenditore e suoi familiari che sono stati quindi denunciati per riciclaggio e ricettazione. Gli approfondimenti hanno consentito anche di intercettare due tentativi di indebita percezione per ulteriori 375.000 euro, chiesti dall'imprenditore per altre due societa' al lui riconducibili: anche in questo caso i valori di fatturato erano falsati. Il gip, accogliendo la proposta avanzata dalla Procura di Monza, ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di 210.000 euro corrispondente ai fondi ricevuti e al profitto del reato di ricettazione.