Covid, finisce lo stato d'emergenza, ma in Lombardia i casi aumentano ancora

Covid, in Lombardia 8.670 casi e 23 morti

Ancora in crescita il tasso di positivita' al covid in Lombardia e in aumento anche il numero dei ricoveri nei reparti ordinari mentre scendono ancora quelli in terapia intensiva. A fronte di 78.288 tamponi effettuati infatti i nuovi casi positivi sono stati 8.670 con una percentuale in salita all'11%. I ricoverati in terapia intensive scendono di 13 unita' a 58, quelli non in terapia intensive salgono invece di 45 a 844. I decessi sono 23 che portano il totale complessivo a 39.000. I nuovi casi per provincia: Milano: 2.987 di cui 1.431 a Milano citta'; Bergamo: 558; Brescia: 985; Como: 640; Cremona: 275; Lecco: 299; Lodi: 131; Mantova: 374; Monza e Brianza: 702; Pavia: 407; Sondrio: 97; Varese: 793.

Covid, Fontana: finito lo stato d'emergenza, è ufficiale

"La fine dello stato di emergenza che oggi il Governo ha ufficializzato, insieme con l'allentamento delle restrizioni, scrive finalmente una pagina positiva della storia della pandemia Covid 19, che da due anni ha messo sotto scacco la nostra regione e il mondo intero. La Lombardia ne era stata investita per prima e per prima ha dovuto combattere e reagire". Lo comunica il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.