Covid, Fontana: "A Ibra dico grazie Risultati campagna sono stati ottimi"

Covid, Fontana: "A Ibra dico grazieRisultati campagna sono stati ottimi"



"Io a Ibrahimovic devo solo dire grazie. Il video che ha fatto è un ottimo esempio, se ha sbagliato non sono certo io a doverlo dire. I risultati della campagna con lui testimonial sono stati ottimi". Così il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, a proposito del caso dell'attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic, sorpreso alcune sere fa in un ristorante di Milano, nonostante i divieti anti-Covid. Il presidente è stato intervistato da Telelombardia.

Caso camici: Fontana, sono assolutamente tranquillo



"Se non sono turbato io, mi auguro che i miei cittadini siano ancora meno turbati di me. Io sono assolutamente sereno e tranquillo": il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha risposto in questi termini intervenendo a Telelombardia a una domanda su cosa si senta di dire ai lombardi turbati perche' e' indagato per autoriciclaggio. "Non devo far altro - ha aggiunto - che aspettare che i giudici assumano i loro provvedimenti".