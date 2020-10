Covid, Fontana: "5mila contagi in Lombardia, il virus circola con violenza"

"I dati di oggi purtroppo dicono che la linea epidemiologica sta salendo. Oggi 5 mila positivi e 350ricoveri tra terapia intensiva e non". A dirlo e' il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso di un punto stampa. "Sono 170 complessivamente le terapie intensive" per pazienti covid. "Il virus ha ripreso a circolare in maniera violenta. A Milano citta' attorno a mille contagiati", ha aggiunto il governatore.

Fontana: "Bisogna impedire un lockdown nazionale"

"Dobbiamo fate di tutto per impedire un lockdown nazionale"."Il nostro Paese deve andare avanti- ha aggiunto - Non possiamo fermarci" È un impegno che dobbiamo assumerci quello di cercare di evitare il lockdown nazionale - ha aggiunto Fontana -. Il Paese deve necessariamente continuare ad andare avanti, essere produttivo. Non possiamo fermarci. Dobbiamo prendere provvedimenti parziali", nel tentativo di contenere la pandemia

Fontana: "Didattica a distanza, me ne assumo la responsabilità"

"Alcuni sindaci non accettano la mia ordinanza limitatamente alla dad. Ne ho preso atto, mi assumo interamente la responsabilita' di questa decisione". A dirlo e' il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso di un punto stampa.