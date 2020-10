Covid in Lombardia: 4.916 positivi, terapia intensiva +28

Coronavirus in Lombardia, sono 4.916 i nuovi positivi con 36.963 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 13,2. Sette decessi, 28 ricoveri in più in terapia intensiva.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 36.963, totale complessivo: 2.647.681- i nuovi casi positivi: 4.916 (di cui 305 'debolmente positivi' e 31 a seguito di test sierologico)- i guariti/dimessi totale complessivo: 88.536 (+477), di cui 2.627 dimessi e 85.909 guariti- in terapia intensiva: 184 (+28)- i ricoverati non in terapia intensiva: 2.013 (+318)- i decessi, totale complessivo: 17.159 (+7)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.399, di cui 1.126 a Milano città;Bergamo: 122;Brescia: 237;Como: 206;Cremona: 102;Lecco: 131;Lodi: 108;Mantova: 87;Monza e Brianza: 752;Pavia: 231;Sondrio: 44; Varese: 301.