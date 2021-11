Covid, Fontana: intervenire subito e non rincorrere il virus

"Abbiamo chiesto proprio recentemente un incontro con il governo perche' l'unica cosa certa e' che si deve intervenire, si deve cercare di capire come organizzarci, l'ho detto ieri in occasione dell'incontro con le Regioni e in questo caso dobbiamo cercare di prevenire il virus, non dobbiamo correre sempre dietro a quello che lui fa, e quindi dobbiamo incontrarci con il governo e valutare". A dirlo è il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, rispondendo a una domanda sulla possibilita' di un 'super Green pass'.