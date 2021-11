Covid, Fontana: "Nuove chiusure? Chi ha fatto il vaccino va tutelato"

Covid, Fontana: "Speriamo di bloccare la quarta ondata"

"Secondo il mio parere si deve cercare in tutti i modi di evitare ogni tipo di chiusura perché la cosa sarebbe assolutamente devastante per il nostro Paese, poi nel momento in cui ci dovessero essere dei provvedimenti io tendo a tutelare le persone che hanno fatto il vaccino. Come, sono scelte che dovranno essere prese dal governo; però è ovvio che il mio istinto è di cercare di proteggere i vaccinati", quindi - in caso di necessità - impedire ai non vaccinati l'accesso "a determinate attività, a determinati luoghi". Lo afferma il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo alla trasmissione 'Radio Anch'io' su Rai Radio 1.

Fontana: cortei no pass mettono a rischio commercio e salute

"Personalmente non posso fare nulla. Quello che ho sempre sostenuto è che anche in questo caso credo è che si debba da un lato garantire la libertà di esprimere il proprio parere e il proprio dissenso, ma dall'altro lato non si possano né penalizzare i commercianti, né mettere a rischio con manifestazioni senza mascherine la salute pubblica", replica il presidente della Regione Lombardia, a chi gli chiede cosa si può fare per arginare i disagi creati dai cortei 'no green pass' che ogni sabato - da mesi - attraversato il centro di Milano.

