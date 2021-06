Covid, Fontana: siamo zona bianca, evitiamo inutili rischi



"Siamo zona bianca. Il coprifuoco è cancellato. Per passare un'estate libera e serena continuiamo a rispettare le precauzioni ed evitiamo inutili rischi". Così su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sul passaggio in zona bianca al via da oggi. "La Lombardia sta dimostrando una grandissima voglia di ripartire e un grandissimo ottimismo per il futuro", ha poi aggiunto Fontana, intervenuto al teatro alla Scala di Milano alla cerimonia di apertura di Prix Italia, il concorso internazionale organizzato dalla Rai, per programmi di qualità, radio, Tv e Internet.



"Con una riacquistata libertà che giorno dopo giorno stiamo ritrovando", ha detto Fontana, è importante "ripartire dalla cultura, da uno degli ambiti che è stato più colpito dal periodo di chiusura. E non dobbiamo dimenticare tutti coloro che lavorano in questo ambito, che hanno sofferto più di altri. Quindi ripartire dalla cultura, dal teatro alla Scala, è qualcosa di particolarmente significativo". "Ringrazio la Rai che ha voluto scegliere proprio Milano come la sede del Prix Italia perché Milano e la Lombardia hanno sofferto più degli altri - ha aggiunto Fontana - la Lombardia sta dimostrando grandissima voglia di ripartire e grandissimo ottimismo per il futuro". "Aquesta pandemia - ha concluso il presidente della Lombardia - ci ha insegnato qualcosa che non ci dovremo mai dimenticare: cioè parlare di noi e noi di io. Le istituzioni se collaborano possono superare qualsiasi difficoltà".







Leggi anche: Le 5 FERMATE da ACCORPARE per rendere più VELOCE la METRO di Milano