Covid, Fontana: Potremmo arrivare a 150mila dosi al giorno, ma mancano vaccini

Covid, Fontana: Potremmo arrivare a 150mila dosi al giorno, ma mancano i vaccini



"Noi potremmo vaccinare fino a 150 mila persone al giorno, ma in questi giorni abbiamo dovuto ridurre a 80 mila al giorno perché mancano dosi. All'inizio di ogni settimana il generale Figliulo ci dice qual è il nostro target e non possiamo superarlo. Siamo arrivati a inoculare il 97% delle risorse a nostra disposizione. Quando il generale ci ha consentito di salire un po', abbiamo superato le 115 mila punture senza problemi. Se potessimo farlo tutti i giorni attestandoci sulle 120 mila, per il 10 luglio avremmo finito". Lo dice Attilio Fontana, presidente dell Regione Lombardia, in una intervista alla Stampa.



"Siamo tranquilli con la programmazione del generale Figliuolo: si cerca di consumare tutto quello che arriva. Ieri eravamo al 98 per cento. La differenza con qualche tempo fa è che adesso abbiamo la garanzia che i vaccini arrivano, e il target che è stato fissato per la Lombardia è tra gli 85 e gli 87 mila vaccini al giorno".



"Il giorno che il generale Figliuolo ci darà l'autorizzazione, saremo nella condizione di vaccinare anche i turisti senza problemi", ha aggiunto il presidente Fontana: "Io mi sono semplicemente attenuto alle disposizioni governative", ma "il giorno che il generale Figliuolo ci darà l'autorizzazione, saremo nella condizione di vaccinare anche i turisti senza problemi". Tanto è vero che "anche le due regioni che hanno sottoscritto il protocollo stanno aspettando l'approvazione del generale. Quando Figliuolo dirà sì, lo faremo anche noi". Del resto "non dimentichiamo che in Lombardia abbiano vaccinato decine di migliaia di non lombardi che erano qui per studio o per lavoro. Se lo abbiamo fatto per questi, possiamo farlo anche per i turisti. Io non sono contrario, rispetto solo le disposizioni del governo". La campagna vaccinale nella regione, intanto, procede spedita e la pandemia sembra essere alle sue fasi finali: "Sicuramente -osserva il governatore lombardo- stiamo andando verso una sua conclusione. Nel futuro dovremo ancora stare attenti, ma credo che il problema ormai sia stato affrontato e risolto".