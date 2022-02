Covid, Fontana: "Presto via i colori. Green pass? Situazione cambiata"

"Penso che presto si toglieranno i colori e che comunque non ci sono delle grandi differenze tra la zona bianca e la zona gialla. Penso che presto ci saranno dei provvedimenti che rimposteranno completamente il discorso e valuteranno il fatto che sta cambiando in modo sostanziale il virus e che bisogna cambiare l'approccio che dobbiamo avere nei confronti dello stesso": lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana rispondendo ad una domanda sul possibile passaggio della Lombardia in zona bianca, a margine di un incontro al Pirellone.

Green Pass, Fontana: "Lasciare che i tecnici si esprimano"

"Credo che questi argomenti che sono legati anche a valutazioni di carattere scientifico vadano affrontati dagli scienziati, come cittadino spero che il più presto possibile si torni alla normalità, ma rispettando quello che diranno gli scienziati", ha detto Fontana in merito all'ipotesi di abolizione del green pass dopo che il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ha affermato che potrebbe essere eliminato dopo il 31 marzo con la fine dello stato di emergenza.

Secondo Fontana "bisogna lasciare che i tecnici si esprimano" ma "sicuramente la cosa importante - ha affermato - è che la situazione in questo ambito sta cambiando e il merito va attribuito alle vaccinazioni e ai cittadini che hanno accettato di farsi vaccinare". "E' cambiata l'impostazione", ha detto, perché "l'anno scorso sapevamo che poteva essere un momento di calo" dell'andamento contagi "al qual poteva seguire una ripresa, adesso sappiamo che anche se ci sarà una ripresa abbiamo più del 90% della popolazione coperta dalla vaccinazione"