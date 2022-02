Covid, Fontana: "Quarta ondata arginata. Ora normalizzazione"

"La Lombardia anche questa settimana resta in zona gialla". Lo comunica il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, evidenziando come "il monitoraggio della cabina di Iss e Ministero della Salute abbia confermato il rischio basso per la Lombardia con tutti i parametri inferiori alla media nazionale". Nello specifico l'incidenza positivi è 1.107 contro 1.362, l’occupazione dell’area medica è del 27,7% contro il 29,5%; le terapie intensive 12% contro il 14,8%; l’Rt sintomi 0,64 contro 0,93; Rt ospedaliero 0,85 contro 0,89.

Fontana: "Riprendere la vita sociale ed economica"

"Il grande senso di responsabilità dimostrato dai lombardi e lo sforzo messo in campo da tutto nostro sistema sanitario regionale per la campagna vaccinale - conclude Fontana - ci ha permesso di arginare la quarta ondata. Ora serve una normalizzazione che consenta una ripresa della vita sociale e dell'economia"

Covid in Lombardia, il bollettino di oggi: 11.340 positivi e 77 decessi. Calano i ricoveri

Milano - Covid in Lombardia, il bollettino di oggi di Regione: continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-2) e nei reparti (-85). A fronte di 133.783 tamponi effettuati, sono 11.340 i nuovi positivi (8,4%).

I dati di oggi: - i tamponi effettuati: 133.783, totale complessivo: 31.158.633, - i nuovi casi positivi: 11.340, - in terapia intensiva: 216 (-2), - i ricoverati non in terapia intensiva: 2.814 (-85), - i decessi, totale complessivo: 37.493 (+77).

I nuovi casi per provincia: Milano: 3.457 di cui 1.362 a Milano città; Bergamo: 1.052; Brescia: 1.547; Como: 716; Cremona: 397; Lecco: 278; Lodi: 211; Mantova: 581; Monza e Brianza: 895; Pavia: 618; Sondrio: 155; Varese: 1.023.