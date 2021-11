Covid, Fontana: "Quarta ondata? La Lombardia può contenerla"

"Se riusciamo a mantenere la situazione che c'è oggi riusciamo a contenere questa ulteriore ondata quindi ancora con il distanziamento, l'uso delle mascherine e del green pass per accedere a certe attività": lo ha detto, il presidente della Regione Attilio Fontana intervenendo a Rainews24.

"E' chiaro che sono valutazioni che devono essere fatte sull'evoluzione settimanale o giornaliera - ha poi proseguito Fontana in merito all'ipotesi di nuove restrizioni come sta accadendo in altri Paesi dove i contagi stanno aumentando -. Se le cose continuano in questa direzione quella che è la situazione in Lombardia può continuare. Chiaramente se la situazione dovesse peggiorare dovremmo rivalutarla con attenzione".

Fontana spinge sulla terza dose: serve maggiore risposta

"Bisogna iniziare una campagna per insistere con tutti coloro che devono fare la terza dose a vaccinarsi perché la terza dose completa il ciclo. Non sono uno scienziato, ma leggo quello che dicono gli scienziati e la terza dose consentirà di avere una copertura che dovrebbe durare per 4-5 anni, quindi è un completamento della fase vaccinale", ha aggiunto, come riporta Mianews, il presidente Fontana a Rainews24.

"Bisogna fare in modo che la gente se ne renda conto e partecipi con più entusiasmo e determinazione a questa fase vaccinale", ha proseguito ancora Fontana ribadendo che in Lombardia "siamo pronti ad avere maggiori prenotazioni" per le terze dosi ma "anche in Lombardia che è una delle Regioni che ha meglio risposto alla prima fase vaccinale, in questa terza dose le risposte sono un pochettino più tiepide, abbiamo bisogno di aumentare il numero delle persone che si sottopongono a questa dose".

Fontana: "Ricandidatura? Ora penso alla lotta al Covid"

"Di solito l'ultima domanda che tutti mi fanno è se mi ricandiderò, sono tutte scelte che devono essere messe in secondo piano rispetto alla battaglia che stiamo combattendo. Quando c'è un obiettivo più importante io credo che ci si debba concentrare su quell'obiettivo e oggi l'obiettivo nostro è cercare di impedire che venga avanti la quarta ondata e cercare di convincere chi non si è vaccinato del tutto a vaccinarsi e chi è indeciso sulla terza dose", ha concluso il presidente lombardo.