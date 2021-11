Covid, Fontana: "Super Green Pass è necessario"















"Mi sembra di poter dire che, non io, ma tutti lo giudicano necessario". Queste le parole, in merito al cosiddetto Super Green pass', del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, parlando questa mattina a margine di un convegno a Palazzo Pirelli sul Pnrr.



Fontana ha poi smentito le voci di divisioni all'interno della Lega sulla misura. "Non c'e' stata mai nessun tipo di tensione, siamo sempre stati assolutamente d'accordo". Cosi' il governatore della Lombardia Attilio Fontanaha risposto alla domanda se c'e' stata una discussione interna nella Lega tra il leader Matteo Salvini e i governatori sul super Green pass. "Abbiamo affrontato il problema, abbiamo discusso nel senso che abbiamo esaminato e valutato le prospettive", ha aggiunto Fontana.



Vaccini: Fontana, nessun problema per via libera a over 18



Il via libera alla terza dose del vaccino anti Covid per gli over 18 dal primo dicembre "e' una difficolta' organizzativa, ma non c'e' problema. Bertolaso e' piu' efficiente dei problemi, riesce sempre a dare una risposta positiva". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine di un appuntamento a Palazzo Pirelli, riferendosi al coordinatore della campagna vaccinale in regione, Guido Bertolaso.