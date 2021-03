Fontana: su Lombardia fake news, zona rossa verso la conferma

Covid: Fontana, temo che si vada verso conferma zona rossa



"Oggi si riunisce il comitato tecnico che valutera' i dati che, da un certo punto di vista, stanno leggermente migliorando, come ad esempio nell'Rt, purtroppo sono ancora alti i letti occupati negli ospedali e nelle terapie intensive. Oggi lo sapremo, ma temo che si vada verso una conferma della zona rossa". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervistato dal Tg5.



Covid, Fontana: da un anno fake news su Lombardia è inaccettabile



"Ad oggi abbiamo inoculato 1,4 milioni di dosi di vaccini, abbiamo coperto il 100% degli anziani nelle Rsa e piu' del 50% degli over 80, cio' nell'ambito della disponibilita' dei vaccini, altrimenti potremmo fare anche di piu'". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervistato dal Tg5. "Siamo la regione cha ha vaccinato piu' delle altre, e quindi credo che molte delle critiche siano un mezzo che si ripete da un anno per strumentalizzare a danno della Lombardia questa situazione. Una cosa inaccettabile, che contesto, e che conferma come molte volte la Lombardia sia schiava di queste notizie".