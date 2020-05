Covid, Fontana: Test sierologici? 'Non hanno validità diagnostica'



Sui test sierologici la Regione Lombardia "ha sempre avuto la stessa idea, sono test che non hanno validita' diagnostica ma solo epidemiologica". Lo ha affermato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo a Unomattina.



"Sono idee che ci derivano dalle circolari dell'Iss e del Ministero della salute - spiega -il test non da' le risposte che il cittadino vorrebbe avere, ossia se e' guarito, se e' sano, se ha l'infezione in corso; dice solo se il cittadino ha incontrato questo virus. L'indagine ha valore per ricostruire come si e' diffuso il virus. Per quello che vuole sapere il cittadino ci vuole il tampone, e nonostante le polemiche la Regione Lombardia e' quella che ne ha fatti piu' di tutti, piu' di 520.000. Vorremmo farne di piu', ma mancano i reagenti".