Covid, Fontana: "Valutiamo la riapertura degli hub vaccinali"

Per la riapertura degli hub vaccinali per la somministrazione della quarta dose a over 60 e fragili "valuteremo tutti insieme". Cosi' il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine del convegno 'Rigenerazione urbana, da opportunita' a realta', modelli e casi di applicazione della legge regionale 18/2019' in corso a Palazzo Lombardia. "Ieri e' arrivata la disposizione da parte del ministero della Salute - aggiunge - ci stiamo adeguando: gia' da oggi i cittadini potranno spontaneamente andare nei centri hub a farsi vaccinare". E da domani "dovrebbe tornare a essere attivo il centro di prenotazione, il portale di Poste - continua Fontana - per cui si ricomincera' a rispettare quello che e' stato fatto nei mesi della vaccinazione". Ad ogni modo "credo che le cose debbano essere affrontate con calma e logica - conclude - ricostituiremo la cabina di regia e valuteremo la metodologia migliore", per questa nuova e mirata campagna vaccinale.