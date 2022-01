Covid, Galli: "Apertura delle scuole imprudente e ingiustificata"

"Questa cosa del rientro adesso nelle scuole è imprudente e ingiustificata in una situazione in cui non ce lo possiamo permettere”. Queste le parole del professor Massimo Galli, infettivologo, ad Agorà Rai Tre, condotto da Luisella Costamagna, con riferimento alla ripresa delle lezioni a scuola.

Pregliasco: "Fase espansiva esponenziale"

Preoccupazione è stata espressa anche dal virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario IRCCS Galeazzi di Milano, intervenuto a Cusano Italia Tv: "La situazione dell'epidemia e' in crescita, siamo in una fase espansiva esponenziale. La riapertura delle scuole portera' un ulteriore stress e temo che il valore giornaliero dei contagi continuera' ancora a crescere almeno fino alla fine di gennaio". "Credo che vada soprattutto rilanciata la responsabilita' di ciascuno di noi - aggiunge - non e' uno sprint, e' una guerra di trincea quella del Covid. Gli sbalzi termici, le temperature basse, i baci e abbracci del periodo delle festivita', facilitano tutti i virus respiratori e l'influenza, ora anche il Covid. E' chiaro che con la variante Omicron arriveremo a una situazione in cui a primavera una grande quantita' di persone avra' avuto il virus, e' stata vaccinata, quindi la quota di soggetti suscettibili che rimarranno sara' bassa, sara' un qualcosa di vicino all'immunita' di gregge. Quindi spero che le ondate prossime saranno meno pesanti, a meno che non arrivi un'altra variante".