Covid, gli scenari: Lombardia arancione, mini zone rosse nel Milanese

Non sono gli anziani i piu' colpiti dal virus in Lombardia, ma le persone che hanno un'eta' compresa tra i 25 e i 49 anni. Dal report di ieri sulla diffusione del contagio emerge che sono 1.618 su 4.351 nuovi casi. I contagi tra gli under 18 sono 667, tra i 18 e i 24 anni sono 369, tra i 50 e i 64 anni il numero arriva a 969, per scendere a 359 casi nella fascia d'eta' 65-74. Infine, si registrano 369 contagi tra gli over 75. Ed e' tra questi ultimi che si concentrano i decessi: 35 sui 44 totali in Lombardia. Nella fascia 25-49 sebbene il numero dei positivi sia alto quello dei morti si ferma a 2 persone. Mentre nessun decesso e' stato registrato tra i giovanissimi. Di fatto, a Brescia, Milano e Bergamo il 60 per cento dei nuovi contagi si verifica tra gli under 50.

A Viggiù una variante non ancora identificata

A Viggiù, Comune del Varesotto attualmente in zona rossa, sono nel frattempo monitorati cinque pazienti con una variante non ancora identificata. A preoccupare, sono però soprattutto i dati che giungono da Bergamo e da Brescia. Guido Bertolaso, responsabile della campagna vaccinale lombarda, ha detto: "Bisogna correre"

I Comuni del Milanese che rischiano il mini lockdown

La Lombardia sta di fatto rischiando la zona arancione da lunedì: atteso per oggi il pronunciamento del Cts in base ai dati settimanali dell'Istituto superiore di sanità. Diverse le zone che stanno evidenziando un aumento dei contagi. Tra queste, ci sono numerosi Comuni dell'hinterland milanese e del Lodigiano dove è stata superata la soglia d'allarme dei 250 contagi settimanali ogni 100mila abitanti. Questo l'elenco riportato oggi da Repubblica: Vimodrone, Santo Stefano Ticino, Gaggiano, Binasco, Besate, Motta Visconti, Gessate, Pozzuolo Martesana, Vermezzo, Liscate, Paullo, Tribiano, Colturano, Casalmaiocco, Cerro al Lambro, Corte Palasio, Castiraga Vidardo, Caselle Landi.