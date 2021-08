Covid, guasto a sistema informatico Lombardia: servizi ripristinati



Rallentamenti nell'attività delle farmacie e dei medici di base si sono registrati ieri in Lombardia a causa del blocco temporaneo della piattaforma informatica sanitaria della Regione, in corso dal pomeriggio di sabato 14 agosto. Al momento tutto è stato ripristinato e nessuna conseguenza, assicurano dall'assessorato al Welfare, sull'operativita' degli ospedali e nemmeno centri vaccinali anti-Covid (visto che in Lombardia il portale delle prenotazioni e' gestito da Poste).



I problemi tecnici, spiegano ancora dall'Assessorato, sono partiti la vigilia di Ferragosto dal surriscaldamento - probabilmente dovuto al grande caldo del fine settimana - dei cinque condizionatori che si trovano all'interno del Centro elaborazione dati di Aria, l'Agenzia regionale per gli acquisti e l'innovazione. I server sono stati quindi 'spenti' dagli stessi tecnici al lavoro per ripristinare il sistema".



Lombardia, Pizzul: da giorni inaccessibile fascicolo sanitario



"Che cosa sta accadendo in Lombardia? Da un paio di giorni risulta inaccessibile il fascicolo sanitario elettronico, medici di medicina generale e farmacie hanno grossi problemi con le ricette elettroniche". Lo ha scritto su Twitter Pizzul, capogruppo del Partito democratico al Pirellone. "Da Regione Lombardia nessuna comunicazione ufficiale. Sarebbe bene chiarire che cosa sta succedendo", ha concluso Pizzul.