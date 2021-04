Covid, i Nas sequestrano prodotti a base di cannabidiolo dalla Romania

I carabinieri del Nas di Milano, in collaborazione con il Nucleo Carabinieri Aifa che ha eseguito un ampio monitoraggio delle piattaforme e-commerce nazionali, hanno sequestrato 25 confezioni di olio CBD integrato con vitamina D pubblicizzate e vendute online per le presunte proprieta' terapeutiche e miracolose anti-Covid 19. I prodotti in questione, provenienti da una societa' rumena, venivano posti in vendita in assenza di autorizzazione sul territorio italiano: il cannabidiolo viene definito dall'Organizzazione mondiale della sanita' "una sostanza chimica naturalmente presente nelle piante di cannabis", talvolta utilizzata in campo medico. I militari del Nas hanno proceduto anche al sequestro amministrativo di 179 confezioni di cosmetici e 445 confezioni di prodotti, tutti a base di CBD, in vari formati. Quest'ultimo provvedimento e' stato adottato poiche' tali prodotti risultavano privi di informazioni in lingua italiana sul loro utilizzo, con potenziale pericolo per la salute dei consumatori. Il valore dei sequestri operati ammonta a circa 44mila euro. A completamento delle attivita' di controllo il Nas di Milano ha avviato le procedure per l'inibizione all'accesso del sito web rumeno da parte degli utenti sul territorio nazionale.