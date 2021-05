Covid, il Milano Latin Festival si sposta in mare con due crociere

Il Covid non permette ancora di programmare eventi estivi in tutta sicurezza? E' sicuramente creativa la soluzione trovata dai promotori del Milano Latin Festival, che organizzano... due crociere a ritmo latino.

Questa la nota: "Dopo aver organizzato tutto, nella speranza di poter rialzare il sipario sul Milano Latin Festival di Assago questa estate, la situazione è ancora in alto mare tra Dpcm, coprifuochi e capienze. Ecco allora una nuova frontiera del divertimento, dove, pur rispettando tutte le regole che questo Covid-19 ci ha imposto, si potrà tornare a vivere il divertimento, senza guardare l’orologio e senza l’ansia di dover correre a casa. Per questo il Milano Latin Festival è lieto di annunciare il lancio di due crociere a ritmo latino. In collaborazione con MSC Crociere, l’evento latino più importante d’Europa salpa verso una nuova idea di festival. Due crociere, due stili, un unico obiettivo: farvi divertire. Ce lo aveva promesso il patron Fabio Messerotti che non ci avrebbe lasciato senza musica e ballo questa estate e così è stato".

Il 20 giugno parte la Crociera Urban, una settimana di relax a ritmo di musica urbana. Tra gli ospiti Cuban Flex, Chiquito, Emisha, Dj Bambino e molti altri. Tutti coloro che parteciperanno alla crociera organizzata dal Milano Latin Festival usufruiranno degli scaghi offerti dalla MSC Grandiosa, dal programma di animazione, ai parchi acquatici, dalle zone relax, ai ristoranti. Nella quota promozionale firmata Milano Latin Festival il pacchetto open bar è incluso. La Crociera Urban del Milano Latin Festival con la nave MSC Grandiosa partirà da Genova il 20 giugno, per una navigazione di una settimana toccando i porti di Civitavecchia, Napoli, Palermo, La Valletta e ritorno.

La Crociera Urban terminerà con l’arrivo al porto di Genova il 27 giugno, lo stesso giorno in cui partirà la Crociera Salsa per un’altra settimana sulle note della musica latinoamericana, con serate danzanti e super stage di ballo con maestri d’eccezione. Ancora a bordo della MSC Grandiosa, oltre al programma che il Milano Latin Festival sta organizzando, tutti gli ospiti potranno usufruire delle piscine, dei parchi acquatici, dell’animazione diurna e dei ristoranti offerti da MSC, pacchetto bevande incluso. L’itinerario della Crociera Salsa con MSC Grandiosa prevede la visita delle città italiane di Civitavecchia, Napoli e Palermo, nonché La Valletta, a Malta.

Per info e prenotazioni: booking@milanolatinfestival.it o 02 370 503 78 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 15.