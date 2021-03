Covid, il Pd: "Nel Cremonese vaccino dato prima a amministratori comunali"

Covid, il Pd: "Nel Cremonese vaccino dato prima a amministratori e dipendenti comunali"

"L'ennesima irregolarita'" nella campagna vaccinale lombarda "questa volta riguarda tutti gli amministratori comunali, i dipendenti e i collaboratori del Comune di Sospiro che sono stati contattati personalmente e potranno da oggi, in barba ad ogni priorita', categoria o target, ricevere il vaccino anti covid presso la Rsa Fondazione Sospiro". La denuncia arriva dal consigliere regionale del Pd, Matteo Piloni, che ha informato con una lettera l'assessore regionale al Welfare Letizia Moratti e il direttore generale Giovanni Pavesi.

"Mentre abbiamo ancora i nostri grandi anziani over 80 che non hanno ancora ricevuto il vaccino dovuto, mentre i nostri concittadini fragili non sanno ancora neanche quando iniziera' per loro la campagna vaccinale - tuona il consigliere dem - certe cose non devono accadere, io sono davvero costernato: non possiamo ogni giorno assistere a inefficienze, disorganizzazione e ora anche a scelte arbitrarie nella gestione delle priorita', come si sta verificando in questa fondazione". Se in provincia di Cremona "la nascita di tanti centri e l'eccellente organizzazione delle nostre strutture consentono di vaccinare piu' persone - conclude Piloni - allora la Regione potrebbe anche permettersi di aprire alle fasce successive, come gli over 70, ma sempre nel rispetto delle priorita'".