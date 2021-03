Covid, il Sacco: "Mortalità in intensiva al 35-40%, come prima ondata"

"La mortalita' in terapia intensiva rimane elevata, intorno al 35-40%, non tanto lontano dalla mortalita' della prima e della seconda ondata". Cosi' a Buongiorno, su Sky TG24, Emanuele Catena, primario del reparto di terapia intensiva dell'ospedale Sacco di Milano. "In questa fase si e' ridotta la fascia di eta': abbiamo pazienti anche di 27 anni, ne abbiamo avuti di 40, 42, 50, senza patologie associate, che sono arrivati in terapia intensiva in condizioni critiche. Le persone che sopravvivono sono mediamente quelle piu' giovani, intorno ai 60 anni, i decessi si spostano piu' in una fascia di eta' intorno ai 70".