Covid, il Tribunale limita la responsabilità della mamma no vax

Il tribunale dei minori di Milano ha deciso di limitare la responsabilità genitoriale alla mamma no vax di una 11enne, che era contraria a vaccini, mascherine e tamponi. Come richiesto dal padre della piccola, divorziato dalla donna, ora potrà lui provvedere in autonomia senza il consenso della madre a sottoporre la 11enne a tutte le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate, ai tamponi per rilevare la positività a Sars-Cov-2, a farle indossare la mascherina e, al compimento dei 12 anni, a "valutare in autonomia, senza l'accordo della madre, se sia necessario o anche solo opportuno somministrarle il vaccino anti Covid". Tutte azioni che la madre si rifiutava di svolgere stante le sue posizioni "oltranzistiche e negazionistiche" e "di grave pregiudizio per la salute della figlia minore". La vicenda è stata raccontata oggi dal Corriere.