Covid in Lombardia 1.073 nuovi casi, il tasso di positività sale all'1%

Covid, in aumento il numero dei nuovi positivi in Lombardia

Covid in Lombardia, questo il bollettino del 10 novembre: 1.073 i nuovi positivi a fronte di 97.961 tamponi effettuati, per un tasso di positività dell'1%. I decessi nelle ultime 24 ore sono 5. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-5) mentre aumento quelli non in terapia intensiva (+23).

I nuovi casi per provincia: nel Milanese 342 positivi di cui 150 a Milano città; Bergamo 70; Brescia 122; Como 72; Cremona 52; Lecco 22; Lodi 35; Mantova 46; Monza e Brianza 107; Pavia 43; Sondrio 23; Varese 91.