Lombardia, 138 nuovi casi e 3 decessi. Covid, il tasso di positività è al 2,3%



Sono 138 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore, con 3 decessi. Lo comunica la Regione. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-2). A fronte di 5.960 tamponi effettuati, con 138 positivi l'incidenza è 2,3%. Nessun nuovo caso in provincia di Sondrio.Sul fronte ricoveri, in terapia intensiva sono 40 (-2), nei reparti ordinari 311 (+3).



Per quanto riguarda le province, anche a Ferragosto la più colpita è Milano, con 43 nuovi casi di cui 12 a Milano città; Bergamo: 4; Brescia: 2; Como: 3; Cremona: 1; Lecco: 8; Lodi: 1; Mantova: 10; Monza e Brianza: 9; Pavia: 6; Sondrio: 0; Varese: 38.