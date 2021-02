Covid, in Lombardia 1.491 nuovi casi, decessi +45, tasso di positività 8,3%

Coronavirus in Lombardia, questi i dati di oggi, 22 febbraio: tamponi effettuati: 17.871 (di cui 15.319 molecolari e 2.552 antigenici) totale complessivo: 6.382.898; nuovi casi positivi: 1.491 (di cui 53 'debolmente positivi'); i guariti/dimessi totale complessivo: 499.299 (+3.122), di cui 3.471 dimessi e 495.828 guariti; in terapia intensiva: 391 (+5); ricoverati non in terapia intensiva: 3.826 (+85); decessi, totale complessivo: 28.103 (+45).

I nuovi casi per provincia: Milano: 509 di cui 184 a Milano città; Bergamo: 186; Brescia: 427; Como: 18; Cremona: 31; Lecco: 48; Lodi: 19; Mantova: 34; Monza e Brianza: 109; Pavia: 40; Sondrio: 0; Varese: 34