Covid, in Lombardia 14.989 nuovi casi. Vaccinazioni, open day per bimbi 5-6/2

Covid in Lombardia, i dati del 3 febbraio

Covid in Lombardia, questi i dati del 3 febbraio: tamponi effettuati: 145.872, totale complessivo: 31.024.850; nuovi casi positivi: 14.989; in terapia intensiva: 218 (-11); ricoverati non in terapia intensiva: 2.899 (-71); decessi, totale complessivo: 37.416 (+125). I nuovi casi per provincia: Milano: 4.649 di cui 1.754 a Milano città; Bergamo: 1.209; Brescia: 1.910; Como: 866; Cremona: 677; Lecco: 324; Lodi: 354; Mantova: 908;Monza e Brianza: 1.079; Pavia: 783; Sondrio: 230; Varese: 1.458.

Vaccino: Lombardia, senza prenotazione per bimbi anche il 5-6/2

Anche il prossimo weekend, sabato 5 e domenica 6 febbraio, i bambini della fascia d'eta' 5-11 anni potranno accedere in 30 centri vaccinali della Regione Lombardia senza prenotazione. "Regione Lombardia - ha commentato la vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti - in questo mese conclusivo della campagna massiva, compie un ulteriore sforzo organizzativo, grazie al generoso impegno del personale che lavora nei centri vaccinali, per venire incontro alle famiglie e offrire la possibilita' di ricevere la somministrazione senza prenotazione. Gli ultimi dati dei contagi tra la popolazione scolastica, piu' bassi tra gli adolescenti che sono piu' vaccinati, dimostrano sul campo l'efficacia del vaccino anche nell'evitare i contagi, e quindi a scongiurare i possibili sintomi a lungo termine post guarigione, oltre ai decorsi piu' gravi della malattia".