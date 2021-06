Covid, in Lombardia 155 nuovi casi, decessi 4, tasso di positività 0,4%

Coronavirus in Lombardia, i dati del 24 giugno: tamponi effettuati: 32.837, totale complessivo: 11.420.780; nuovi casi positivi: 155; in terapia intensiva: 65 (-7); ricoverati non in terapia intensiva: 321 (-29); decessi totale complessivo: 33.765 (+4). I nuovi casi per provincia: Milano: 54 di cui 27 a Milano città; Bergamo: 4; Brescia: 19; Como: 6; Cremona: 12; Lecco: 0; Lodi: 11; Mantova: 5; Monza e Brianza: 10; Pavia: 7; Sondrio: 1; Varese: 12.

Ospedale San Carlo di Milano, chiude il reparto di rianimazione Covid

"Chiude il Reparto di Rianimazione Covid all’Ospedale San Carlo di Milano. Un grande grazie a tutto il personale sanitario, medici, infermieri, Oss, tecnici di laboratorio, amministrativi, che hanno curato senza mai risparmiarsi, ogni singolo paziente", così il governatore lombardo, Attilio Fontana, sui social.