Covid: in Lombardia 1.670 nuovi casi, decessi +67, tasso di positività 3,5%

Coronavirus in Lombardia, i dati del 20 aprile

Coronavirus in Lombardia, i dati di oggi, martedì 20 aprile: tamponi effettuati: 46.901 (di cui 20.864 molecolari e 26.037 antigenici) totale complessivo: 9.022.749; nuovi casi positivi: 1.670 (di cui 72 'debolmente positivi'); guariti/dimessi totale complessivo: 693.524 (+2.816), di cui 4.183 dimessi e 689.341 guariti; in terapia intensiva: 675 (-33); ricoverati non in terapia intensiva: 4.639 (+16); decessi, totale complessivo: 32.386 (+67). Il netto calo il tasso di positività che si attesta al 3,5%. I nuovi casi per provincia: Milano: 454 di cui 200 a Milano città; Bergamo: 108; Brescia: 174; Como: 194; Cremona: 30; Lecco: 53; Lodi: 36; Mantova: 69; Monza e Brianza: 129; Pavia: 78; Sondrio: 11; Varese: 291.

Scuola: Ats Milano, 669 positivi in una settimana

Nel frattempo è di oggi la notizia che nella settimana dal 12 al 18 aprile Ats Citta' Metropolitana di Milano ha ricevuto segnalazioni di 669 casi di tamponi positivi al Covid-19 nelle province di Milano e Lodi". E' stessa Ats a comunicarlo in una nota, nella quale precisa che "si tratta di 571 alunni e 98 operatori scolastici. Il numero di persone isolate, invece, e' 5.187: 5.005 alunni e 182 operatori". Nel dettaglio, dei 669 positivi, 23 sono del Nido, 62 della scuola dell'infanzia, 200 della scuola primaria ,147 della secondaria di primo grado e 237 di quella di secondo grado. Delle 5.187 persone isolate, invece, 317 sono del Nido, 557 sono della scuola dell'infanzia, 2.290 sono della scuola primaria, 1.383 sono della scuola secondaria di primo grado e 640 di quella di secondo grado.